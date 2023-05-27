وزارة الخزانة الأمريكية تحدد الموعد المتوقع لإفلاس الحكومة بـ 5 يونيو

عدّلت وزارة الخزانة الأمريكية الموعد المتوقع لإفلاس الحكومة من 1 يونيو/ حزيران، ليصبح الموعد الجديد 5 يونيو.

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما ورد في رسالة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت ييلين، لزعماء “الكونغرس”، فإنه “بناءً على البيانات الواردة الأخيرة، نتوقع أن الخزانة سيصبح لديها نقص موارد لتنفيذ المهام الحكومية في 5 يونيو، في حال إذا لم يتم رفع أو وقف حد الدين العام”.

ودعت يلين الكونغرس لمعالجة مشكلة حد الدين العام في أقرب وقت ممكن.

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ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.