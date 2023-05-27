إعلام: إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا جراء انفجار هز مدينة شمالي أفغانستان

أكدت وسائل إعلام محلية، أن انفجارًا وقع في مدينة بول-إي-خمري، عاصمة ولاية باغلان شمالي أفغانستان، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا بجروح، يوم أمس الجمعة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. شهود عيان أفادوا أن قوات الأمن طوقت المنطقة، وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المدينة لنقل المصابين. مقتل 4 أشخاص جراء انفجار في باكستان حتى الآن، لم تصدر إدارة طالبان أي تعليق بشأن الحادث، ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الحادث، وفقًا لوكالة الأنباء “شينخوا”.

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