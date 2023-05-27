الطيران الروسي يدمر مصنعا للطائرات المسيرة في ريف إدلب

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مصدر ميداني رفيع المستوى كشف لـ “سبوتنيك”، عن أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت تحركات لمسلحي “النصرة” و”حراس الدين” على محور جبل الزاوية جنوب إدلب، مع تكثيف نشاطها بشكل خاص في بلدتي فليفل وسفوهن.

وأضاف المصدر، من خلال المتابعة الميدانية في عمق الجبهة، اتضح أن المجموعات المسلحة تتجهز لتنفيذ هجمات عبر طائرات مسيرة معدلة ومذخرة لاستهداف مواقع تابعة للجيش السوري، وقرى وبلدات على طول خطوط التماس.

وتابع المصدر، تكامل المعلومات المتوافرة، استدعت تدخلا سريعا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 4 غارات جوية مركزة.

وأسفرت الغارات عن تدمير أحد مشاغل “النصرة” يحوي بداخله طائرات مسيرة معدلة ومذخرة، وذلك ضمن أحد الأحراش الزراعية في محيط بلدة فليفل جنوب إدلب، بالإضافة إلى تدمير سيارتي دفع رباعي.

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كما أسفرت الغارات عن مقتل وإصابة نحو 8 مسلحين، بينهم حملة جنسيات أجنبية.

وأكد المصدر أن آليات تابعة للمجموعات المسلحة حاولت سحب جثث القتلى وما تبقى من معدات لوجستية في محيط الموقع المستهدف، فتم التعامل معها عبر رمايات مدفعية وصاروخية من قبل وحدات الجيش السوري العاملة على ذات المحور، ما أسفر بدروه عن ايقاع خسائر في صفوف المسلحين.