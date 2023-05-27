الدفاع الروسية: القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية

أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة “سبوتنيك”.
وقال المتحدث: “وحدات البنادق الآلية والمدفعية (الروسية)… أحبطت محاولة مجموعة أوكرانية للتخريب والاعتداء لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي”.
وأضاف المتحدث أن الطيران الروسي نفذ ضربات على نقاط الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية، وتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وكذلك على تكديس الأيدي العاملة والاحتياطيات ومخازن الذخيرة في عدة مواقع.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 22:51 GMT
وأضاف بوتين أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن “جرائم دموية ضد المدنيين” في دونباس إلى العدالة.
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