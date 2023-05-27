الدفاع الروسية: القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية

وأضاف المتحدث أن الطيران الروسي نفذ ضربات على نقاط الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية، وتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وكذلك على تكديس الأيدي العاملة والاحتياطيات ومخازن الذخيرة في عدة مواقع.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

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وأضاف بوتين أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن “جرائم دموية ضد المدنيين” في دونباس إلى العدالة.