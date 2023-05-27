الرئيس الأمريكي يعارض بشدة نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن موقف سلبي تجاه نقل السلاح النووي الروسي إلى بيلاروسيا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الغربية.

موسكو- سبوتنيك. وأعلن بايدن أن رد فعله على التصريحات حول نشر السلاح النووي الروسي في بيلاروسيا يعتبر “سلبيًا للغاية”.

يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بدء عملية نقل الذخائر النووية في إطار اتفاقات مع روسيا بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا.

لوكاشينكو يعلن بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده