الخارجية الروسية: موسكو تعول على مواصلة تعزيز العلاقات مع تركيا

أكد يوري بيليبسون، مدير القسم الأوروبي الرابع في وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تتطلع لتعزيز العلاقات المتبادلة المنفعة مع تركيا.

موسكو- سبوتنيك. وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” قبل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، قال بيليبسون: “تركيا هي قوة كبيرة ولاعب إقليمي مؤثر. في السنوات الأخيرة، اتبعت البلاد سياسة مستقلة في معظم القضايا لضمان مصالحها الوطنية. وهذا المبدأ الأساسي يسهم في تطوير التعاون المتبادل المنفعة، ونحن نعوّل على استمراره”.

وأشار بيليبسون إلى أن التعاون الروسي التركي شهد تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022، أكثر من 62 مليار دولار.

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