إعلام: أوكرانيا تطلب من ألمانيا صواريخ قادرة على الوصول إلى موسكو

ذكرت صحيفة غربية نقلًا عن مصادر، أن كييف طلبت رسميًا من برلين الحصول على صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز “توروس” قادرة على الوصول إلى موسكو.
أفادت التقارير أن مبادرة تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس أطلقها عضو “البوندستاغ” (مجلس النواب الألماني الاتحادي)، رودريخ كيزيفيتر.
وقالت الصحيفة: “تحدث الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن هذا (حول إرسال الصواريخ) إلى المستشار أولاف شولتس، خلال زيارته إلى برلين في أوائل مايو. لا يريد ممثل المستشار التعليق على ذلك، ومع ذلك، فإن وزارة الدفاع الاتحادية تؤكد أن أوكرانيا طلبت توروس”.
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وتشير الصحيفة إلى أن الصواريخ يمكن أن تستخدم لمقاتلات “إف-16″، التي وعد الغرب في السابق بإرسالها إلى كييف. ومع ذلك، نظرًا لخصائص ومدى صواريخ توروس، تواجه برلين معضلة مهمة.
وتوضح صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج”: “لا يعتقد الجميع أن أوكرانيا ستستخدم أسلحة مثل توروس بحكمة. يمكن لصاروخ كروز الألماني أن يحلق لمسافة 500 كيلومتر. وبالتالي، يمكنه الوصول إلى موسكو من الحدود الأوكرانية. لذلك، يخشى البعض، في حالة الضرورة الملحة، من أن كييف يمكن أن تصعد الحرب بلا حسيب ولا رقيب”.
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