تنتقل القوات المسلحة الروسية إلى تكتيك جديد لاستخدام “لانتسيت”، الطائرة المسيرة في منطقة العملية الخاصة.

يمكن أن ترى في اللقطات المنشورة على الإنترنت، كيف أحدثت الطائرة الانتحارية ثقبًا في الحظيرة، بينما تصطدم الثانية بنظام الدفاع الجوي “أوسا” للعدو.

أصبحت الطائرة المسيرة “لانتسيت” كارثة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ ظهورها في المقدمة، دمرت أكثر من مئة هدف. من بينها، مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ودبابات، وعربات مصفحة، وفقا لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”.