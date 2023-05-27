هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنى إداري غربي روسيا

وقال فيديرنيكوف، اليوم السبت، عبر منشور في قناته على “تلغرام”: “في البداية، تضرر المبنى نتيجة هجوم بطائرتين من دون طيار، وتستند النتائج النهائية حول تقييم الحادث لبحث فرق العمل”.