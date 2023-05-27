هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

توج النرويجي إيرلينغ هالاند،‭ ‬مهاجم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحصل هالاند على “الجائزة بفضل أصوات الجمهور وقادة أندية الدوري العشرين ولجنة من خبراء كرة القدم”، بعد موسم أول له في المسابقة حطم خلاله الكثير من الأرقام القياسية، وسجل أهدافا غزيرة قادت سيتي للقبه الثالث على التوالي.

وأعلنت رابطة البريميرليج، فوز هالاند بالجائزة ليصبح أول لاعب في التاريخ يحصد جائزة لاعب الموسم، وأفضل لاعب شاب في الموسم ذاته.

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وسجل هالاند (22 عاما)، 36 هدفا في 35 مباراة هذا الموسم، ويملك فرصة زيادة رصيده من الأهداف في الدوري، غدا الأحد، عندما يزور سيتي فريق برنتفورد في مباراته الأخيرة بالمسابقة هذا الموسم.

وتفوق هالاند على منافسيه دي بروين، وثنائي أرسنال بوكايو ساكا، ومارتن أوديغارد، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وكيران تريبيير مدافع نيوكاسل يونايتد.