صربيا تنشر وحدات عسكرية قرب حدودها مع كوسوفو

صرح وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوسيفيتش، بأن وحدات من الجيش الصربي انتشرت قرب الحدود مع كوسوفو، على خلفية توتر قائم بين الجانبين، إثر صدامات اندلعت بين شرطة كوسوفو والأقلية الصربية.

ونقلت صحيفة “فيتشيرني نوفوستي” الصربية عن فوسيفيتش، اليوم السبت، أنه “يجري نشر وحدات من الجيش الصربي على الخط الإداري (خط الحدود بين صربيا وكوسوفو)، ونتوقع أن تتخذ مواقعها خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف فوسيفيتش: “لا نريد أن نلعب أيًا من ألعاب الحرب، ولكن الخطوط الحمراء لصربيا معروفة، والقوات يجري نشرها الآن على خلفية الوضع القائم وستظل في مواقعها في المستقبل”.

وأوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم أمس الجمعة، للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.

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ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.