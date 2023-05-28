بوتين: حرس الحدود الروسي سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة روسيا وشعبها

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، في تهنئة بيوم حرس الحدود الروسي، إن حرس الحدود الروسي سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة الدولة.

وأضاف أن حرس الحدود الروسي يجب أن يوفر تغطية موثوقة للحدود القريبة من منطقة العمليات القتالية، ومرور البضائع العسكرية والمدنية إلى مناطق روسيا الجديدة.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن حرس الحدود الروسي، هم أحفاد من سحقوا النازية، واليوم يحبطون عمليات التخريب والهجمات الإرهابية.

وقال بوتين: “أود أن أشكركم على خدمتكم المنطلقة بضمير، والإشارة خاصة إلى جميع حرس الحدود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، الذين يقاتلون النازيين الجدد. أنا متأكد من أنكم ستستمرون لاحقًا في التصرف بإخلاص، بجرأة ووضوح، بكفاءة وفعالية في استخدام جميع القوى والسبل المتاحة، لحماية سيادة ووحدة أراضي روسيا وأمن شعبنا”.

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