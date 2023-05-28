صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية والعاصمة كييف

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف، ليل السبت/ الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في البلاد.

وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات ميكولايف، كيروفوغراد، تشرنيهيف، دنيبروبتروفسك، و العاصمة كييف .

كما شهد الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون تفعيل صافرات الإنذار أيضًا.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

العملية العسكرية الروسية الخاصة صافرات الإنذار تدوي في أجزاء من أوكرانيا وانفجارات في ميكولايف

في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.