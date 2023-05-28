انهيار جليدي يودي بحياة 11 شخصا شمالي باكستان

أفادت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، يوم السبت، أن انهيارًا جليديًا أسفر عن وفاة 11 شخصًا على الأقل من أفراد قبيلة بدوية أثناء عبورهم منطقة جبلية شمالي البلاد.

وأصيب 13 آخرون جراء هذا الانهيار الجليدي، الذي حدث في عدة أسر بدوية في ممر شاونتر توب باس الجبلي، والذي يقع على ارتفاع 4420 مترًا فوق سطح البحر. وذكرت الهيئة في بيان، أنه تم انتشال جثث الضحايا، وأن الجرحى، بمن فيهم طفل، نُقلوا إلى مستشفى محلي في حالة حرجة. مقتل 4 أشخاص جراء انفجار في باكستان وعرقلت الأحوال الجوية السيئة عمليات الإنقاذ وجعلت الوصول إلى موقع الحادث صعبًا.

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