وزير الصحة السوداني: الأزمة الصحية تضرب 3 ولايات والدعم السريع يعرقل عمل 30 مستشفى

أعلن وزير الصحة السوداني، هيثم محمد، في مؤتمر صحفي عُقد في بورتسودان، أن ثلاث ولايات في السودان، وهي الخرطوم وجنوب ووسط دارفور، تعاني من أزمة في الخدمات الصحية نتيجة الاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح الوزير أن 30 مستشفى في ولاية الخرطوم تجد صعوبة في تقديم الخدمات الصحية بسبب وجود قوات الدعم السريع في داخلها، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الرئيسية.

وكشف هيثم محمد أن المخزون الدوائي المخصص لعلاج أمراض الكلى والدم يكفي لمدة شهرين تقريبًا، وهناك توقعات بحدوث نقص في أدوية الأمراض المزمنة في البلاد، وفقا لقناة “الشرق” السعودية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الأزمة.

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو/ أيار، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.