الرياض تجري محادثات للانضمام إلى مصرف تابع لبريكس كعضو جديد

تجري المملكة العربية السعودية محادثات للانضمام إلى “مصرف التنمية” الجديد التابع لمجموعة “بريكس” كعضو جديد فيه، وفقا لوسائل إعلام.

وقال ممثلو “مصرف التنمية ” الجديد التابع لـ”بريكس”: “في الشرق الأوسط، نولي أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية، ونجري حاليا حوارًا مهنيًا معها”.

يشار إلى أن انضمام المملكة العربية السعودية للمنظمة سيعزز العلاقات بين أعضاء المصرف الذي أنشأته “أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم كبديل لمؤسسات بريتون وودز بقيادة الغرب”.

اتُخذ القرار السياسي لإنشاء “مصرف التنمية” الجديد بإطار مجموعة بريكس في عام 2013، خلال قمة ديربان في جنوب أفريقيا، وفي القمة التالية في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، تم توقيع اتفاقية بشأن المصرف، وانطلق المصرف في عمله بشكل رسمي في الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي المصرف في 7 يوليو/ تموز2015 في موسكو، والهدف الرئيسي لهذه المؤسسة هو تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في “بريكس” وفي البلدان النامية.

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يذكر أن مجموعة “بريكس”، هي منظمة دولية تضم روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وتشكل اقتصاداتها 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و 18 في المئة من حجم التجارة الدولية.