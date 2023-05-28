رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن توصله لاتفاق مبدئي بشأن سقف الدين مع البيت الأبيض

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يوم أمس السبت، عن توصله لاتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين، قبل الموعد النهائي المحدد من قبل وزارة الخزانة في 5 يونيو/ حزيران، والذي يتعلق بعدم قدرة الحكومة على سداد التزاماتها الفيدرالية.

وأكد مكارثي أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق، مؤكدًا أنه لا يتضمن أي زيادة في الضرائب أو برامج جديدة.

من المتوقع أن يصوت “الكونغرس” يوم الأربعاء المقبل على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي، حيث أعلن مكارثي سابقًا أنه سيتيح للكونغرس مهلة 72 ساعة لمراجعة الاتفاق قبل التصويت.

وأفاد أيضًا بأنه تحدث مع الرئيس جو بايدن مرتين يوم السبت، وسيواصل المحادثات معه يوم الأحد.

إعلام: الكونغرس والبيت الأبيض يتوصلان إلى اتفاق مبدئي لمنع التخلف عن سداد الديون

تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جولة مكثفة من المفاوضات بين فريقي البيت الأبيض والجمهوريين بقيادة مكارثي.

ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأميركي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.