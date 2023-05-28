الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

موسكو – سبوتنيك. وأشار غوردييف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إلى أنه تم تدمير مجموعتي قاذفات هاون وطاقم مضاد للدبابات وقوة بشرية ومعاقل للقوات الأوكرانية، في منطقتي قريتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.