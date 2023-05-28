5 قتلى وعشرات المفقودين بغرق قارب في غانا

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم واعتبر العشرات في عداد المفقودين بعد غرق قارب يقل عشرات الأشخاص في منطقة سافانا في غانا، وفقا لما أكده مسؤول هنا في وقت متأخر من يوم أمس السبت.
وقال بافوك آدامز، منسق منطقة سافانا في المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الحادث وقع عندما اصطدم القارب المتجه إلى كبانداي بجذع شجرة على طول مساره، ما أحدث شرخا به.
وقال آدامز إن القارب غرق بعد “محاولات فاشلة من قبل الركاب ومشغليه لإنقاذه”، مضيفا أنه تم انتشال 5 جثث، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا”.
وقال إن العدد الدقيق للركاب الذين كانوا على متن القارب لم يتحدد بعد، غير أن عمليات الإبلاغ عن المفقودين لم تتوقف من قبل أصدقاء وأقارب الضحايا.
مجتمع
مشاهد مؤثرة للحظة العثور على امرأة تاهت في غابة لـ5 أيام… فيديو
10 مايو, 13:30 GMT
وأضاف آدامز أن فريق البحث والإنقاذ أنقذ بعض الركاب، وما زالت عمليات البحث جارية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك