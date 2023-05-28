5 قتلى وعشرات المفقودين بغرق قارب في غانا

وقال بافوك آدامز، منسق منطقة سافانا في المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الحادث وقع عندما اصطدم القارب المتجه إلى كبانداي بجذع شجرة على طول مساره، ما أحدث شرخا به.

وقال آدامز إن القارب غرق بعد “محاولات فاشلة من قبل الركاب ومشغليه لإنقاذه”، مضيفا أنه تم انتشال 5 جثث، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا”.

وقال إن العدد الدقيق للركاب الذين كانوا على متن القارب لم يتحدد بعد، غير أن عمليات الإبلاغ عن المفقودين لم تتوقف من قبل أصدقاء وأقارب الضحايا.