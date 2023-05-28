انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية… صور وفيديو

بدأت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو.

وأعلنت وكالة أنباء “الأناضول”، أن عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية انطلقت في عموم تركيا.

انطلاق عملية التصويت بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في عموم #تركيا pic.twitter.com/BtttT4QrVL — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

ويتنافس في جولة الإعادة مرشح “تحالف الجمهور”، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” كمال كليجدار أوغلو.

في وقت سابق من أمس السبت، دعا أردوغان الناخبين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل تحقيق ما سماه “انتصار تركيا العظيم”.

وقال الرئيس التركي، في تغريدة على “تويتر”: “فلنذهب غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع، معا من أجل انتصار تركيا العظيم، دعونا نعكس الإرادة التي تجلّت في البرلمان في 14 مايو للرئاسة بقوة أكبر بكثير هذه المرة”.

وأضاف قائلا: “فلنبدأ القرن التركي بأصواتنا، وأناشد كل فرد من أمتي: ليس بدونك”.

في 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.

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وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.

وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.