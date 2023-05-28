أعلن السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الروس “يموتون” نتيجة “أنجح” إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا.

وقال السناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، خلال مفاوضات في كييف مع زيلينسكي: “الروس يموتون. لم ننفق المال بهذا الحجم من قبل”. العملية العسكرية الروسية الخاصة الخارجية الإيرانية: ادعاءات زيلينسكي ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو “تلعب بالنار” بتسليم أسلحة إلى كييف. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

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