العراق يعلن موعد بدء الربط الكهربائي مع الأردن

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، أن المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن ستبدأ مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل.

ونقلت وكالة “عمون”، عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، أن “الربط مع الأردن سيكون جاهزا بتاريخ 1 يوليو كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط، تصل إلى قضاء الرطبة في محافظة الأنبار غربي العراق لتغذية الشبكة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن الربط الكهربائي مع الأردن تطلب إنشاء خط ريشة قائم رطبة، يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية، حيث كان من المفترض أن يدخل للعمل في أول يونيو/ حزيران، ولكن نتيجة بعض الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة تم تأجيلها إلى مطلع يوليو.

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وكشفت وزارة الكهرباء العراقية، في أبريل/ نيسان الماضي، مستجدات الربط مع دول الخليج وموعد بدء المرحلة الأولى مع الأردن، معلنة أسباب عدم الشروع بالربط مع تركيا رغم اكتماله نهاية العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، أن الربط الكهربائي مع تركيا مكتمل بنسبة 100% وينتظر العراق إعداد قائمة تسعير مناسبة له، من أجل الدخول في حيز العمل وتطبيق اتفاقية التشغيل النهائية.