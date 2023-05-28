رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري: موسكو قد تزيد إمدادات الحبوب إلى القاهرة

أعلن مدير مجلس الأعمال الروسي المصري، ميخائيل أورلوف، أن روسيا يمكنها زيادة صادرات الحبوب إلى مصر ولدول أخرى، بما في ذلك الإمدادات من مناطق جديدة، فهناك طاقة والمسألة في مجال الخدمات اللوجستية.

وقال أورلوف، خلال تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “السؤال هنا معقد. هل ستزيد صادرات الحبوب من روسيا؟ الجواب نعم، لأن روسيا تنمو في إنتاجها”، مضيفًا أنه ظهرت مناطق جديدة وهذه إمكانات إنتاج إضافية.

وأكد أورلوف على أن مصر وغيرها تطالب بمزيد من الواردات لإطعام سكانها بسبب الزيادة في الأعداد بسرعة، لافتا إلى أن الطلب آخذ في الازدياد، وما إذا كنا سنلبي الطلب هو مسألة تتعلق بقدراتنا في الإنتاج واللوجستيات والنقل البحري.

وأشار أورلوف إلى أن هناك كل إمكانات نمو الصادرات، والفترة الحالية صعبة، قد تكون هناك تقلبات لكن الديناميات إيجابية بالنسبة لنا.

ولفت رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري إلى أن الدول غير الصديقة تخلق صعوبات في تأمين السفن واستئجارها، لذلك لا يخاطر الكثير من الناقلين بنقل المنتجات الزراعية الروسية، ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب عدم امتثال الغرب للجزء الروسي لما يسمى بصفقة الحبوب الغذائية.