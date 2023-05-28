المدفعية الروسية تدمر مدافع أوكرانية وتحيد عددا من العسكريين في خيرسون

أعلنت مصادر عسكرية خاصة لوكالة “سبوتنيك”، صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية التابعة للجيش الروسي دمرت مدافع هاوتزر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، في مقاطعة خيرسون الجزء التي تسيطر عليه كييف.

وقال المصدر للوكالة: “تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز “دي 30″ بالذخيرة ليلًا قرب بلدة نوفوكايرا وتم تحييد ستة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية وجرح اثنان آخران”. العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية وبحسب المصدر: “دمرت نيران المدفعية أمس قرب قرية يانتارنوى مدفع هاوتزر من طراز “دي 30″، ومدافع ذاتية الدفع من طراز “غفوزديكا” مع طاقم يتألف من 5 أشخاص”. وتنفذ القوات الأوكرانية يوميا قصفا مدفعيا على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تطلق ما يصل إلى 100 قذيفة في اليوم.

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