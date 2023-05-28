بيان أمريكي سعودي مشترك يدعو لتمديد الهدنة في السودان

دعا بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الولايات المتحدة والسعودية بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار القصير الأمد والترتيبات الإنسانية، يدعوان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش، للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار، الذي سينتهي غدا الموافق 29 مايو/ أيار 2023، الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت الخرطوم.

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وأضاف البيان المشترك أن “التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني، وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار القصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان”.

في سياق متصل، صرّح وزير الصحة السوداني، هيثم محمد، في مؤتمر صحفي عُقد في بورتسودان، أمس السبت، بأن ثلاث ولايات في السودان، وهي الخرطوم وجنوب ووسط دارفور، تعاني من أزمة في الخدمات الصحية نتيجة الاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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وأوضح الوزير أن 30 مستشفى في ولاية الخرطوم تجد صعوبة في تقديم الخدمات الصحية بسبب وجود قوات الدعم السريع في داخلها، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الرئيسية.

وكشف هيثم محمد أن المخزون الدوائي المخصص لعلاج أمراض الكلى والدم يكفي لمدة شهرين تقريبًا، وهناك توقعات بحدوث نقص في أدوية الأمراض المزمنة في البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الأزمة.