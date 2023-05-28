وكالة أمريكية: طائرات "إف 16" الأمريكية أمام خطر مواجهة الأسلحة الروسية الحديثة

ذكرت وكالة غربية، اليوم الأحد، أن مقاتلات “إف 16″، الأمريكية التي تعتزم إرسالها إلى كييف من الدول الغربية، ستكون معرضة لأحدث المعدات العسكرية الروسية وهدفًا لها.

وأشارت وكالة “بلومبرغ”، إلى أن مقاتلات “إف 16” إذا تم تسليمها إلى كييف سيتم استخدامها لأغراض دفاعية أو ستشارك في عمليات خطيرة”، مضيفة أن “الطائرات الأمريكية تبقى إمكانياتها أقل من ناحية عمل الرادارات والصواريخ، وذات مدى أقصر مقارنة بأحدث المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية”.

© Sputnik تسلسل زمني لحوادث “إف – 16” التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011 تسلسل زمني لحوادث “إف – 16” التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011 © Sputnik

وبحسب الوكالة، فإن كييف “سيتعين عليها كبح توقعاتها المعلنة”، مضيفة بالقول أنه “سيكون الأمر كما لو أنهم انتقلوا من طراز سيارات قديمة جدًا إلى طرازات أحدث بقليل لكنها تبقى قديمة”.