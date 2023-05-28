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وكالة أمريكية: طائرات "إف 16" الأمريكية أمام خطر مواجهة الأسلحة الروسية الحديثة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ذكرت وكالة غربية، اليوم الأحد، أن مقاتلات “إف 16″، الأمريكية التي تعتزم إرسالها إلى كييف من الدول الغربية، ستكون معرضة لأحدث المعدات العسكرية الروسية وهدفًا لها.

وأشارت وكالة “بلومبرغ”، إلى أن مقاتلات “إف 16” إذا تم تسليمها إلى كييف سيتم استخدامها لأغراض دفاعية أو ستشارك في عمليات خطيرة”، مضيفة أن “الطائرات الأمريكية تبقى إمكانياتها أقل من ناحية عمل الرادارات والصواريخ، وذات مدى أقصر مقارنة بأحدث المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية”.

© Sputnikتسلسل زمني لحوادث “إف – 16” التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011

تسلسل زمني لحوادث “إف – 16” التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
© Sputnik
وبحسب الوكالة، فإن كييف “سيتعين عليها كبح توقعاتها المعلنة”، مضيفة بالقول أنه “سيكون الأمر كما لو أنهم انتقلوا من طراز سيارات قديمة جدًا إلى طرازات أحدث بقليل لكنها تبقى قديمة”.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة السبع في اليابان، عن نية الحلفاء البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات “إف -16” الأمريكية ومقاتلات أخرى من الجيل الرابع من الإنتاج الغربي.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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