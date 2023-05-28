الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 صواريخ من طراز “ستورم شادو” خلال يوم واحد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 3 صواريخ من طراز “ستورم شادو”، و6 صواريخ من طراز “هيمارس”، خلال يوم واحد”.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربع مركبات جوية أوكرانية دون طيار، في مناطق غوفتنيفوي في مقاطعة خاركوف، وكوباني في مقاطعة زابوروجيه، وسلافنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابع البيان: “على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الأعمال النشطة للوحدات والغارات الجوية ونيران المدفعية لقوات التجمع “الغربية” التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات المعادية في مناطق بيرشوترافنيفوي وتيمكوفكا ودفوريشنايا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتم قمع أعمال مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في مناطق ليمان الأول، وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وسيارة مصفحة، وشاحنتين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للواء الدفاع الإقليمي “119” وما يسمى بـ”الفيلق الأجنبي”، في مناطق جسر زاليزني ومنطقة تشيرنيهيف وجوفتنيفوي في مقاطعة خاركوف.

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وأضاف البيان: “على اتجاه كراسني ليمان، هزم الطيران التكتيكي ونيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات “المركزية”، وحدات العدو في مناطق تورسكوي تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.

وتم تحييد ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز “مستا-ب” وومدفع من طراز “دي-20″، ومدفع من طراز “أكاسيا”.

وتابع البيان: على اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة القوات “الجنوبية” التابعة للقوات الروسية، تم تحييد ما يصل إلى 340 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.

وتم تدمير مستودعات الذخيرة والأسلحة التابعة للواء الهجوم “79” المحمول جوا، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المجموعة العملياتية التكتيكية “ليمان” في مناطق غورجيفكا وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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وأضاف البيان: “في جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة “فوستوك” التابعة للقوات الروسية، وحدات القوات المسلحة الأوكراينة في مناطق نوفواندريفكا ونوفودانيلوفكا وشيرفونوي من مقاطعة زابوروجيه، وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق أكثر من 100 جندي أوكراني، بالإضافة إلى أربع مركبات.