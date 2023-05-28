إيران: قادرون على إنتاج النفط والغاز لـ 100 عام مقبلة

قال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية، إن طهران من الممكن أن تنتج النفط والغاز على مدى ‏المئة عام المقبلة، وذلك بفضل احتياطياتها الحالية.‏

وأدلى محسن خوجاستهمر بهذه التصريحات، يوم الجمعة الماضي، في خطابه خلال حفل لإحياء الذكرى الـ115 لأول استكشاف نفطي إيراني في مقاطعة مسجد سليمان، في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، وفقا لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

وأشار خوجاستهمر إلى أن شركة النفط الوطنية الإيرانية تمتلك رؤية استكشاف مدتها 100 عام، مؤكدا: “نحن مصممون على تنفيذ أقصى عمليات الاستكشاف، من أجل اكتشاف احتياطيات البلاد والحفاظ عليها”.

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وشدد على أن “أحد أسباب قرار العدو بفرض عقوبات على إيران، هو ثروات البلاد الغنية بالنفط والغاز، وخطة خبرائها لمنع بيع المواد الخام واستكمال سلسلة القيمة”.