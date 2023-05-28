صرصور يثير الرعب في مقهى وسط تل أبيب ويسفر عن جرحى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حادثة غير عادية شهدها أحد مقاهي تل أبيب، يوم أمس السبت، حيث تسبّب صرصور بحالة من الفوضى والهلع وأدى ذلك إلى سقوط جرحى.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن صرخات امرأة مرتعبة داخل مقهى في تل أبيب أثارت الفوضى والذعر على نطاق واسع في المكان، حيث بدأ الناس بالفرار إلى كل الاتجاهات خوفا من هجوم مشتبه به.

בהלה בת״א, הערב בקפה בדיזנגוף: סועדת בבר צעקה ״ג׳וק״, יושבי בית קפה סמוך חשבו שמדובר בפיגוע והחלו להימלט תוך שהם הופכים שולחנות.כמה נזקקו לטיפול רפואי.. pic.twitter.com/y5EUecv85E — 🌏News (@kisis_007) May 27, 2023

وأضاف شهود عيان للموقع أن وحدات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث في مقهى “ديزنغوف” لبدء تمشيط المكان والقبض على مشتبه بهم، لكن التحقيقات توصلت إلى أن سبب الصراخ كان رؤية صرصور تحت الطاولات ما أثار فزع امرأة أسقطت منضدتها أرضاً، ليعتقد رواد المقهى أن هناك خطر أمني.