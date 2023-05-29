مياه القناة الكبرى "البندقية" تتحول إلى اللون الأخضر الفاتح… صور

أفادت وسائل إعلام، بأن مياه الممر المائي الرئيسي في مدينة البندقية الإيطالية، قد تحولت إلى اللون الأخضر الفاتح.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مياه المجرى تحولت إلى اللون الأخضر نتيجة سكب طلاء “الفلوريسنت” عند جسر ريالتو.

وكتب رئيس منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، على صفحته في “تويتر”، أن المحافظ دعا إلى اجتماع طارئ مع الشرطة للتحقيق في مصدر السائل.

Флуоресцентная краска попала в воду у моста Риальто в Венеции. В результате вода Гранд-канала окрасилась в ярко-зеленый цвет. https://t.co/3ETQKSv1db pic.twitter.com/h2L2Dbqowv — Ридус (@RidusNews) May 28, 2023

وأشارت صحيفة “كورييري ديل فينيتو” إلى أن أصحاب القوارب المحلية أفادوا بأن مجموعة من النرويجيين على متن قارب سكبوا قوالب الطلاء في الماء.