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مياه القناة الكبرى "البندقية" تتحول إلى اللون الأخضر الفاتح… صور

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفادت وسائل إعلام، بأن مياه الممر المائي الرئيسي في مدينة البندقية الإيطالية، قد تحولت إلى اللون الأخضر الفاتح.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مياه المجرى تحولت إلى اللون الأخضر نتيجة سكب طلاء “الفلوريسنت” عند جسر ريالتو.
وكتب رئيس منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، على صفحته في “تويتر”، أن المحافظ دعا إلى اجتماع طارئ مع الشرطة للتحقيق في مصدر السائل.
وأشارت صحيفة “كورييري ديل فينيتو” إلى أن أصحاب القوارب المحلية أفادوا بأن مجموعة من النرويجيين على متن قارب سكبوا قوالب الطلاء في الماء.
وذكرت الصحيفة أنه تم أخذ عينات من المياه الخضراء من قبل إدارة الإطفاء ووكالة حماية البيئة الإقليمية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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