حزب "الشعب الجمهوري" التركي: نمر بمرحلة حرجة الآن وسنحمي إرادة شعبنا ونحقق النصر

قال حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا، إنه “سيحمي إرادة الشعب التركي”، مؤكدا ثقته في “تحقيق النصر”.

وأوضح المتحدث باسم حزب “الشعب الجمهوري”، فائق أوزتراق، في مؤتمر صحفي، إن “الحزب سيقوم بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات”، مضيفا: “كوادرنا تواصل مهامها في الميدان وفي مراكز الاقتراع لصون أصوات الناخبين”.

وشدد على “ضرورة القيام بالمتابعة الحثيثة لفرز الأصوات في هذه المرحلة الحرجة”، مجددا التأكيد “بأننا سنصون أصوات شعبنا وسنفوز”.

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Faik Öztrak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/7H72q5Zubi — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 28, 2023

وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وقالت مراسلة “سبوتنيك”، إن “مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية”، مؤكدة بدء فرز الأصوات.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح “تحالف الجمهور”، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة”، كمال كليجدار أوغلو.

وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.

رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: لم نسجل أي تطورات سلبية خلال عملية التصويت

وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.

وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل،وفقًا للقانون التركي.