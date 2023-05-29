حمل وقطة يرسمان البهجة في انتخابات تركيا… فيديو

رغم الجدية التي تكتسبها الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، إلا أن اليوم الانتخابي لم يخل من مشاهد طريفة بما في ذلك تسلل حيوانات أليفة إلى لجان الاقتراع.

ووثقت كاميرات الهواتف المحمولة دخول حمل وديع إلى إحدى اللجان، حيث ظهر مقتفيا أثر صاحبته التي دخلت إلى مركز الاقتراع لممارسة حقها الانتخابي.

Koyunlar ve keçiler sandığa alınmamalıpic.twitter.com/0i7E6OykMC — Garon Pesimistyan (@KropotkinSakali) May 28, 2023

وفي مشهد آخر، ظهرت إحدى القطط برفقة امرأة مسنة كانت تدلي بصوتها فيما وقفت القطة على صندوق الاقتراع، وكأنها تترقب هي الأخرى نتائج الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي دفع بالكثير من رواد مواقع التواصل إلى وصفها بـ”القطة الناخبة”.

kediler sandığa sahip mi çıkıyor ben mi halis görüyorum pic.twitter.com/NqCyyRbsWv — burak albayrak (@ulanburki) May 28, 2023

وأظهرت النتائج الأولية فوز رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف “الجمهور”، رئيسا لتركيا للمرة الثالثة على التوالي.