التهاني بالفوز تنهال على أردوغان.. زعيم عربي أول المهنئين

هنأ عدد من القادة والزعماء ورؤساء الدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

قطر

وقال أمير قطر في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز”.

وأضاف مخاطبا الرئيس التركي: “أتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

وجاءت تهنئة أمير قطر لأردوغان قبل وقت قصير من إعلان النتائج الأولية للانتخابات التركية، ما يجعله أول زعيم عربي يهنئ الرئيس التركي بالفوز.

الجزائر

في سياق متصل، هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية: “أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات، متمنيا لسيادتكم النجاح والتوفيق في مواصلة مهامكم السامية خدمة لشعبكم الشقيق وتحقيقا للمزيد من الـمكاسب والإنجازات في درب التقدّم والرقي تحت قيادتكم الرشيدة”.

أردوغان أمام أنصاره: أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى

وأضاف البيان: “إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا”.

وتابع: “أعرب لكم عن إرادتنا القوية للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب، بما يستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين، على ضوء مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون الذي انعقد في أنقرة في مايو 2022”.

المجر

وفي ذات السياق، هنأ رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على فوزه.

وكتب أوربان في تغريدة على “تويتر”: “مبروك للرئيس أردوغان على فوزه في الانتخابات الذي لا شك فيه! مبروك سيدي الرئيس!”.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

ليبيا

من جانبه، هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، رجب طيب أردوغان “باحتفاظه برئاسة تركيا لولاية جديدة”.

وغرد الدبيبة، عبر حسابه على “تويتر”: “أهنئ أخي الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة”.

وتابع: “هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة”.

أهنئ أخي فخامة الرئيس @RTErdogan بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب #التركي 🇹🇷 في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس #أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 28, 2023

فلسطين

كما هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية.

وقال عباس في برقية التهنئة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: “يسرنا لمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبكم العتيد “حزب العدالة والتنمية” بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث لكم ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية؛ واثقين بأنه بفضل الله وبحكمتكم وشجاعتكم ستواصلون مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات العظيمة لتركيا ولشعبها الشقيق”.

إيران

وهنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أردوغان، معتبرا أن إعادة انتخابه رئيسا لتركيا هي بمثابة تجديد لثقة الشعب التركي به.

وقال رئيسي: “علاقاتنا مع تركيا في المرحلة المقبلة ستتواصل بناء على حسن الجوار والمصالح المشتركة”.

إسطنبول تحتفل بفوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية… فيديو

السودان

كذلك هنأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الرئيس التركي، مؤكدا أنه “يتطلع للعمل مع تركيا من أجل تطوير العلاقات الثنائية”، وكذلك فعل محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات “الدعم السريع” بقوله: “نبارك للرئيس التركي فوزه بدورة جديدة في انتخابات الرئاسة ونشكر للرئيس أردوغان دعمه المستمر لبلادنا”.

الصومال

وهنأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، وكتب باللغة التركية على حسابه في موقع “تويتر”: “مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان”، وفق وكالة “الأناضول” التركية.

باكستان

كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الرئيس أردوغان على إعادة انتخابه “التاريخي” رئيسا لتركيا.

وقال شريف إن “أردوغان دعامة للمضطهدين المسلمين وصوت حي لحقوقهم”.

أذربيجان

كذلك هنأ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية ودعاه لزيارة أذربيجان في القريب العاجل.

وفي تغريدة له على تويتر، هنأ رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني، أردوغان بالفوز وكتب يقول: “نتقدم بخالص التهنئة للأخ الرئيس، السيد رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية، كما نتمنى للعلاقات العراقية التركية التقدم والازدهار واستمرار أواصر الصداقة والتعاون المتبادل”.

نتقدم بخالص التهنئة للأخ الرئيس، السيد رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية، كما نتمنى للعلاقات العراقية التركية التقدم والازدهار

واستمرار أواصر الصداقة والتعاون المتبادل. — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) May 28, 2023

فنزويلا

وهنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إردوغان بالفوز، مؤكدا الرغبة في مواصلة العمل معاً لبناء العالم الجديد.

وقال مادورو في تغريدة على تويتر: “فنزويلا تحتفل بانتصار شقيقنا وصديقنا رجب طيب أردوغان، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا”.

وأضاف “نهنئ الشعب التركي على هذا النصر، راغبين في مواصلة العمل معا لبناء العالم الجديد. تحيا تركيا!”.

Venezuela celebra el triunfo de nuestro hermano y amigo @RTErdogan, quien resultó vencedor en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Türkiye. Felicitamos al pueblo turco por esta victoria, deseando seguir trabajando unidos por construir el nuevo mundo. ¡Viva Türkiye! pic.twitter.com/OlQJCkt2Kp — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 28, 2023

فرنسا

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تهانيه لنظيره التركي معتبرا أن هناك تحديات كبيرة مشتركة تواجه البلدين.

وكتب ماكرون على تويتر بالتركية والفرنسية: “هناك تحديات كبيرة سوف تتغلب عليها فرنسا وتركيا معًا. عودة السلام إلى أوروبا، مستقبل تحالفنا الأوراسي. سنواصل المضي قدما مع الرئيس أردوغان، الذي أنقل إليه تهنئتي على إعادة انتخابه”.

Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2023

سلطنة عمان

وبعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى أردوغان أعرب فيها “عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح، وللشعب التركي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلديـن مزيدًا من التطور والنماء”، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

الكويت

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة لأردوغان متمنيا له “التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين المزيد من التطور والنماء” وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ألمانيا

وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه بولاية رئاسية جديدة وقال إن ألمانيا و تركيا شريكان وحليفان وثيقان.

إسرائيل

وهنأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نظيره التركي وكتب على تويتر بالانجليزية والعبرية والتركية “ألف مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات. أنا مقتنع بأننا سنواصل العمل معًا لتقوية وتوسيع العلاقات الجيدة بين تركيا وإسرائيل”.

ברכותי לנשיא טורקיה רג’יפ טאיפ ארדואן על ניצחונו בבחירות. אני משוכנע שנמשיך יחד לפעול למען חיזוק והרחבת הקשרים הטובים בין טורקיה וישראל. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 28, 2023

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت فوز رجب طيب أردوغان، مرشح “تحالف الجمهور”، رئيسا لتركيا للمرة الثالثة على التوالي.