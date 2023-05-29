بوتين يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

أعلنت الخدمة الصحيفة للكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وجاء على موقع الكرملين: “كان الفوز في الانتخابات نتيجة طبيعية لعملك المخلص كرئيس للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة. نحن نقدر بشدة مساهمتك الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية التركية والتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات”.

وفي السياق نفسه، هنأ عدد من القادة والزعماء ورؤساء الدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

التهاني بالفوز تنهال على أردوغان.. زعيم عربي أول المهنئين

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت فوز رجب طيب أردوغان، مرشح “تحالف الجمهور”، رئيسا لتركيا للمرة الثالثة على التوالي.