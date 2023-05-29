بيان سعودي أمريكي: طرفا النزاع في السودان انتهكا الهدنة ما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية

اتهمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، “طرفي النزاع في السودان بعدم الالتزام بالهدنة قصيرة المدى، ما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية في المنطقة”.

وقالت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك ، إنه “بعد 5 أيام من بدء نفاذ وقف إطلاق نار قصير الأمد بين أطراف النزاع في السودان، تم رصد انتهاكات من قبل الطرفين، أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات”.

وذكر البيان، أنه “تم انتهاك الحظر المفروض على الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو المسيرات، حيث رصدت طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية تحلق يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى وقوع غارة جوية في 27 مايو/أيار في الخرطوم أسفرت عن مقتل شخصين، وغارة جوية أخرى في نفس اليوم ألحقت أضرارا بمطبعة العملة السودانية.

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ونوه البيان، باستمرار التعدي على المناطق المدنية من قبل قوات الدعم السريع، بما في ذلك احتلال منازل المدنيين والشركات الخاصة والمباني العامة، لافتا إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت عدة هجمات في منطقة سك العملة.

وشدد البيان، في الختام، على أنه “بالرغم من تأكيد طرفي الصراع لواشنطن والرياض التزامهما بتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني، إلا أنهما خرقا الهدنة وأعاقا تلك الجهود”.

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وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو الجاري، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.