نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023

يتبع

وأظهرت نتائج جولة الإعادة تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز 99.85% من أصوات الناخبين.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قد أعلنت، يوم الاثنين الموافق 15 مايو، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستُعقد في 28 مايو، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.

وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.

وتقدم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان بنسبة 49.51% مقابل 44.88% لكليجدار أوغلو بعد فرز 99.9% من الأصوات، بينما حصل المرشح الثالث، سنان أوغان، عن حزب “تحالف الأجداد” على 5.17%.

وأعلن أوغان، الاثنين الماضي، الموافق 22 مايو، عن “دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة”.

اقرأ أيضا – استطلاع رأي يرجح فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية