أردوغان يعد بتنفيذ مشروع مركز الغاز الذي اقترحه بوتين

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتنفيذ مشروع مركز الغاز الذي اقترحه في وقت سابق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

جاء ذلك بعد فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.

وقال أردوغان، “سنعزز مكانة تركيا بشكل أكبر من خلال جلب الاستثمارات في النقل والطاقة، وهما البنية التحتية الأساسية للتنمية، إلى المستوى العالمي”.

وأضاف، في رسالة التهنئة التي وجهها لنا، كرر السيد بوتين (الرئيس الروسي) مسألة أن تصبح تركيا، أي تراقيا، “مركزا للغاز”. سنتخذ هذه الخطوة معهم. تراقيا ستكون المركز”.

في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو يمكن أن تعيد توجيه نقل الغاز من خطوط أنابيب “التيار الشمالي” إلى تركيا. في اليوم التالي، ناقش بوتين الفكرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما وجهاً لوجه في أستانا.