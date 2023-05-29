بايدن وسوناك يهنئان أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد فوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية.
وكتب بايدن على حسابه في “تويتر”، “مبارك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه، إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معه كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة”.
كما هنأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك أردوغان على إعادة انتخابه، وقال عبر “تويتر”، “أهنئ الرئيس أردوغان أتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا، من التجارة المتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية كحلفاء في الناتو”.
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نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023
أمس, 20:02 GMT
وفاز الرئيس التركي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب “الوطن” محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف “أتا” (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.
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