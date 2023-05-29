بايدن وسوناك يهنئان أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد فوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية.

وكتب بايدن على حسابه في “تويتر”، “مبارك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه، إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معه كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة”.

كما هنأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك أردوغان على إعادة انتخابه، وقال عبر “تويتر”، “أهنئ الرئيس أردوغان أتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا، من التجارة المتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية كحلفاء في الناتو”.

وسائط متعددة نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023

وفاز الرئيس التركي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.