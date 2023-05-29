إشتية يزور مصر على رأس وفد حكومي فلسطيني لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، يوم الأحد، أن رئيسها محمد إشتية سيتوجه إلى القاهرة الاثنين، على رأس وفد وزاري في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال بيان صادر عن الحكومة، إن الوفد يضم إلى جانب إشتية وزراء الخارجية والمغتربين والداخلية والاقتصاد الوطني والصحة والمواصلات والأشغال العامة والإسكان والتعليم العالي والأوقاف وسلطة الطاقة.
ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التي تعتبر الثانية لحكومة إشتية للقاهرة، توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب البيان.
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وأشار البيان إلى أن الوفد يضم عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات.
وسبق أن قام إشتية بزيارة إلى القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على رأس وفد وزاري التقى خلالها بنظيره المصري مصطفى مدبولي، ووصفها حينها بالناجحة.
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