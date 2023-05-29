الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وفاز الرئيس التركي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.

وقال دوجاريك في بيان يوم الأحد، إن “الأمين العام يهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا. ويتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون بين تركيا والأمم المتحدة”.

كما هنأ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أردوغان على إعادة انتخابه.

في غضون ذلك، قال أردوغان مساء الأحد، متحدثا خارج المقر الرئاسي في منطقة بيستيب بأنقرة، إن جميع “الألعاب القذرة” فيما يتعلق بتركيا قد باءت بالفشل.

وسائط متعددة نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023