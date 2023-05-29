الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" في 30 مايو

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة “شنتشو-16” في الساعة 9:31 صباحا يوم غد الثلاثاء (بتوقيت بكين).

ومن المقرر أن تنطلق المركبة من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. وكشفت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن 3 رواد الفضاء صينيين سيكونون على متن المركبة، وهم جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو. بعد قرار الصين حظر رقائق “ميكرون”… هل يندلع صراع التكنولوجيا بين بكين وواشنطن؟ وسيكون جينغ هاي قائد مهمة الرحلة الفضائية “شنتشو-16″، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي