لافروف يصل إلى كينيا في زيارة عمل

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث من المقرر أن يجتمع مع قيادة البلاد، حسبما أفاد مراسل “سبوتنيك”.

كانت آخر مرة زار فيها وزير الخارجية الروسي كينيا قبل 13 عامًا، وتحديدًا في عام 2010. زيارة لافروف الحالية لكينيا هي رابع زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى القارة الأفريقية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. لافروف: دول الناتو متورطة في الصراع الأوكراني وهذا يزيد من خطر حدوث صدام بين القوى النووية في يوليو/تموز 2022، زار لافروف مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو. بعدها بستة أشهر وتحديدًا في يناير/كانون الثاني الماضي، ذهب الوزير إلى جنوب أفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي فبراير/شباط زار مالي وموريتانيا والسودان.

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