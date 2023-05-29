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للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مادورو يصل إلى البرازيل في زيارة رسمية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى العاصمة البرازيلية لحضور قمة رؤساء دول أمريكا الجنوبية.

وقال مادورو على وسائل التواصل الاجتماعي: “وصلنا إلى برازيليا، عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية”.
وسيشارك مادورو في قمة بين زعماء المنطقة دعا إليها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمقرر عقدها في 30 مايو/أيار الجاري.
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كانت آخر مرة زار فيها مادورو البرازيل في عام 2015، لحضور حفل تنصيب ديلما روسيف.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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