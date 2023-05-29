للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مادورو يصل إلى البرازيل في زيارة رسمية

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى العاصمة البرازيلية لحضور قمة رؤساء دول أمريكا الجنوبية.

وقال مادورو على وسائل التواصل الاجتماعي: “وصلنا إلى برازيليا، عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية”.

وسيشارك مادورو في قمة بين زعماء المنطقة دعا إليها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمقرر عقدها في 30 مايو/أيار الجاري.

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