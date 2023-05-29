كوريا الشمالية تبلغ المنظمة البحرية الدولية بعزمها إطلاق قمر صناعي واليابان تعترض

أفادت وسائل إعلام يابانية نقلا عن مصادر حكومية بأن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن نيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 أيار/ مايو و 11 حزيران/ يونيو المقبل.

ونقلت قناة “إن إتش كا” التلفزيونية اليابانية تصريحات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن إطلاق صاروخ باليستي تحت ستار إطلاق قمر صناعي كوري شمالي يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي.

كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان بتدشين “تحالف” نووي ضدها

وقال كيشيدا للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي: “إن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية تحت غطاء إطلاق قمر صناعي هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. هذه مشكلة خطيرة لها علاقة بأمن الناس. في حالة السقوط على أراضي بلادنا”.