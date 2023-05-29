جامعة طرابلس الليبية تعلق الدراسة وجهاز الإسعاف يرفع حالة التأهب بسبب الاشتباكات المسلحة

أعلنت جامعة طرابلس الليبية إيقاف الدراسة والعمل داخل الحرم الجامعي جراء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس، التي بدأت ليلة أمس الأحد بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وجاء في بيان صحفي للمكتب الإعلامي لجامعة طرابلس حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه: “تُعلن رئاسة جامعة طرابلس عن إيقاف الدراسة و تعليق الامتحانات وإيقاف العمل الإداري لليوم الاثنين الموافق 29 مايو/ أيار 2023”.

وفي سياق نفسه أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس الليبية رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة فروعه ومكاتبه بمدينة طرابلس جراء تجدد الاشتباكات.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ في بيان صحفي إنه يعلن لكافة فروعه ومكاتبه بمدينة طرابلس وضواحيها رفع درجة الاستعداد القصوى وذلك جراء تجدد الاشتباكات بمدينة طرابلس.

وأضاف جهاز الإسعاف في بيانه أن “الاشتباكات حاليا ببلدية عين زارة ويحمل جهاز الإسعاف والطوارئ مسؤولية سلامة المدنيين للأطراف المتقاتلة ويطلب تحكيم صوت العقل والابتعاد عن التجاذبات المسلحة”.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن “العاصمة الليبية طرابلس تشهد احتقاناً وانتشارا كبيرا جداً لسيارات عسكرية راجلة ومتحركة ومدرعات عسكرية منذ صباح يوم الأحد”.

المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي بحفتر ويستعرضا التطورات الأمنية في البلاد

وأوضحت وسائل إعلام ليبية أن “هذه التطورات جاءت بعد فقدان الاتصال بأحد قادة اللواء 444 قتال، النقيب مصعب رزيق، حيث تم اتهام جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة باختطافه”، موضحةً أن ” اللواء 444 قتال، استدعى قوات الاحتياط وأعلن حالة النفير العام، وتنتشر الآليات والمدرعات التابعة لهم بطريق الشوك وجزيرة عودة الحياة وجزيرة الفرناج وصولا لكوبري 11 يونيو”.

ومن جانب آخر، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة النفير العام، ونشر قوات خارج قاعدة معيتيقة، وقناصة على أسطح المباني.