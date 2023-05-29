العراق… مجلس القضاء الأعلى والحكومة يبحثان التكامل بين السلطات الدستورية

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، وتباحثا حول إمكانية تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية في البلاد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مكتب السوداني بيانا، أفاد بأن “رئيس مجلس الوزراء التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية، والعمل على تدعيم سلطة القانون واستقلالية القضاء، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، من أولويات ومتطلبات داعمة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي”.

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وتطرق المسؤولان العراقيان خلال اللقاء إلى الإجراءات القضائية والحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وعملية استرداد الأموال العامة المنهوبة، ومتابعة تنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.

وفي وقت سابق، زار فائق زيدان، يوم الجمعة الماضي، محكمة استئناف طنجة على هامش الزيارة التي أجراها وفد قضائي عراقي رفيع المستوى إلى المملكة المغربية.