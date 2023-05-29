مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم مواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية بعد فوزه بالانتخابات

صرح مصدر في إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، بأن الرئيس سيواصل الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، ويعتزم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
وقال المصدر للوكالة: “أوكرانيا والوساطة التركية في هذا الصراع تعتبر أولوية في سياستنا الخارجية ربما يكون الرئيس أردوغان هو الرئيس العالمي الوحيد الذي يحظى بعلاقة وثيقة مع كل من زعيمي روسيا وأوكرانيا”.
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أمس, 20:31 GMT
وأضاف المصدر بالقول إن “الدعوات والمقترحات من أجل وقف فوري لإطلاق النار سوف تستمر. وكما صرح الرئيس، لن يكون هناك رابحون في هذا الصراع”، وفقا له.
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