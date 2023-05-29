مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم مواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية بعد فوزه بالانتخابات

وقال المصدر للوكالة: “أوكرانيا والوساطة التركية في هذا الصراع تعتبر أولوية في سياستنا الخارجية ربما يكون الرئيس أردوغان هو الرئيس العالمي الوحيد الذي يحظى بعلاقة وثيقة مع كل من زعيمي روسيا وأوكرانيا”.

وأضاف المصدر بالقول إن “الدعوات والمقترحات من أجل وقف فوري لإطلاق النار سوف تستمر. وكما صرح الرئيس، لن يكون هناك رابحون في هذا الصراع”، وفقا له.