مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا قد تكثف المباحثات مع روسيا حول مشروع منصة الغاز

كشف مصدر خاص لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، أن تركيا قد تكثف في المستقبل القريب عملية التفاوض بشأن مشروع منصة الغاز الذي اقترحته روسيا.

وقال المصدر للوكالة: “أعتقد أن المفاوضات بشأن هذا الموضوع ستكثف في المستقبل القريب، الرئيس أردوغان نفسه أعلن بالأمس برنامجه ووضع هذا المشروع ضمن أولوياته”.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، في وقت سابق، فوز رجب طيب أردوغان، بمنصب الرئاسة أمام منافسه المعارض التركي، كمال كليجدار أوغلو، بحصول أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، على أكثر من 52 بالمئة من أصوات المقترعين.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن بلاده بدأت عملية تعديل التشريع الخاص بمشروع منصة الغاز الذي اقترحته روسيا، وبانتظار موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال دونماز، خلال مقابلة نشرتها شبكة “سي. إن. إن تورك” “لدينا فرصة لأن نصبح مركزًا مهمًا لتجارة (الغاز) لدول أوروبا الشرقية. لقد اتخذنا خطوات نحو ذلك. عندما يوافق رئيسنا على التعديلات على مشروع القانون الذي أقره البرلمان، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية جديدة”.

مصدر لـ”سبوتنيك”: أردوغان يعتزم مواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية بعد فوزه بالانتخابات

وبحسب ما ورد في المقابلة، قدر دونماز أن بلاده لديها القدرة على استيراد ما يصل إلى 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، 60 في المئة منها سيتم استهلاكه محليا والباقي يمكن بيعه لدول الجوار.

وقبل ذلك، ذكرت وسائل إعلام تركية أن البرلمان التركي وافق على تغيير هيكل شركة النفط والغاز المملوكة للدولة “بوتاس” بهدف التمكن من إنشاء مشروع محور الغاز الذي اقترحته روسيا.

وفي أوائل آذار/مارس، أكد دونماز أن مشروع منصة الغاز سيحتاج إلى موافقة البرلمان لأنه يستلزم تغييرات تشريعية.