بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وتم نشر وثيقة بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.
ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.
لجنة مختصة بمجلس الاتحاد الروسي تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
22 مايو, 09:04 GMT
وفي عام 1999، تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا. وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في المعاهدة…”.
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