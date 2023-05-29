إسرائيل.. نجاح اختبار منظومة "القبة الحديدية البحرية" لحماية منصات الغاز.. فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن الانتهاء بنجاح من سلسلة الاختبارات الخاصة بأنظمة الحماية لمنصات الغاز، بما في ذلك نظام “القبة الواقية”.

ويدور الحديث عن منظومة “القبة الحديدية” لكن يتم إطلاقها من سفن “ساعر 6″، وهي سفن حربية ألمانية الصنع، أدخلت عليها تل أبيب بعض التغييرات الهندسية اللازمة لاستيعاب أجهزة الإستشعار والصواريخ الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الاختبارات على منظومة “القبة الواقية”، هي خطوة جديدة لوضعها قيد الاستخدام العملي.

وأشارت إلى أن الاختبارات حاكت إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ كروز وطائرات دون طيار انتحارية على منصات الغاز في المياه الاقتصادية لإسرائيل.

“منصات الغاز” مشكلة جديدة تؤرق إسرائيل

أُجريت التجارب بالتعاون مع شركة أنظمة “رافائيل” الدفاعية المتقدمة، وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، جرى اختبار تقنيات جديدة بمنظومة الدفاع الجوي في البحر والبر.